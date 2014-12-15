На КАМАЗе назначен новый руководитель по персоналу | АВТОСТАТ

На КАМАЗе назначен новый руководитель по персоналу

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Заместителем гендиректора КАМАЗа по управлению персоналом и организационному развитию с 15 декабря 2014 года назначен Александр Ушенин. До этого он работал на различных руководящих должностях в КАМАЗе, до последнего времени занимал пост руководителя аппарата генерального директора КАМАЗа.

Напомним, в июне КАМАЗ прекратил действие трудового контракта с заместителем генерального директора по персоналу и организационному развитию Анной Шилиной, которая пришла на КАМАЗ в марте этого года. Временно исполняющим обязанности был назначен Сергей Романюк – руководитель службы трудовых отношений КАМАЗа.

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Теги: кадровые назначениякамаз

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