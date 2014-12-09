«Рольф» в ноябре установил собственный рекорд продаж

Группа компаний «Рольф» в ноябре установила собственный рекорд продаж. Компания превысила свой прошлогодний результат на 41%, реализовав за месяц 9778 новых автомобилей. По итогам 11 месяцев ГК «Рольф» увеличила продажи на 13% до 80082 автомобилей, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе компании.

По результатам продаж ГК «Рольф», наилучшую динамику показывает Skoda (+62,8% по итогам 11 месяцев и +87,2% в ноябре). Также в ноябре рост более 50% показали Mazda и Mitsubishi. В целом продажи автомобилей массовых брендов в ГК «Рольф» по итогам 11 месяцев увеличились на 8,9% до 65675 машин, а в ноябре рост составил 39,1% – до 8107 единиц.

Продолжают расти продажи автомобилей премиальных брендов, увеличивают свою долю компактные кроссоверы. Так, ГК «Рольф» за 11 месяцев реализовала 14407 автомобилей премиум-марок (+36,3%), из них в ноябре – 1671 машину (+51,1%).

Продажи автомобилей с пробегом в ГК «Рольф» за 11 месяцев выросли на 38,6% до 22065 единиц (+38,6%), за ноябрь – на 86,7% до 3237 штук.

«В декабре мы также ожидаем, что автомобильный рынок покажет хорошие результаты, хотя и не столь впечатляющие, как в ноябре, – говорит генеральный директор ГК «Рольф» Татьяна Луковецкая. – Начало будущего года для авторынка, напротив, будет тяжелым: временное оживление спроса, вызванное желанием покупателей купить автомобиль до повышения цен, иссякнет. В будущем году можно ожидать повышения цен как на импортные модели, так и на российские иномарки. Производители снижают квоты на будущий год, и уже к марту мы можем столкнуться с дефицитом ходовых моделей. Еще одну угрозу авторынку мы видим в повышении ставок по автокредитам и падение доли этих сделок. Переломить эту тенденцию без государственной программы стимулирования автокредитования едва ли возможно».