Toyota отзовет 190 тысяч автомобилей в Японии и КНР

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. расширяет отзыв автомобилей в связи с дефектом подушек безопасности, выпущенных японской Takata Corp.: компания отзовет порядка 190 тысяч. машин в Японии и Китае. Отзыв коснется автомобилей, произведенных в период с сентября 2002 по декабрь 2003 года, сообщает агентство «Финмаркет».

Министерство транспорта Японии предписало другим автопроизводителям, проверить, не использовали ли они тот же тип подушек безопасности в своих автомобилях в течение того же периода времени. Это означает, что о дополнительном отзыве машин могут объявить и другие японские компании.

Toyota отзывает 185 тысяч автомобилей в Японии и 5 тысяч – в Китае, включая некоторые модификации Corolla. Отзыв автомобилей является «предупредительной» мерой, отмечают в Toyota. Компания намерена заменить насосы подушек безопасности в отзываемых автомобилях.

11 мировых автопроизводителей, включая Toyota, Honda и Chrysler, отозвали порядка 17 млн. автомобилей по всему миру за последние шесть лет из-за потенциальных проблем с использованием подушек безопасности, выпускаемых Takata. Дефекты подушек безопасности считаются причиной гибели по крайней мере пяти человек.

Последний случай самопроизвольного взрыва подушки безопасности Takata был отмечен в Японии в ноябре, он произошел в автомобиле Toyota, отправленном на свалку, поэтому никто не пострадал.