Правительство может ограничить сроки эксплуатации грузовиков и автобусов

Правительство России может с июля 2015 года ввести ограничения на предельные сроки эксплуатации грузовых автомобилей и автобусов. Ограничения позволят ускорить обновление российского автопарка, в котором значительную долю занимают старые автомобили.

Как пишет «За рулем.РФ», предельный срок эксплуатации грузовых автомобилей массой не более 3,5 тонны будет ограничен 18 годами, а затем постепенно уменьшится до 12 лет. Возраст грузовиков полной массой свыше 3,5 тонны может быть ограничен 20 годами и позднее сократится до 15 лет.

Грузовики максимальной массой более 12 тонн можно будет использовать не более 28 лет, а затем срок будет снижен до 25 лет. Закон может вступить в силу в июле 2015 года, но начнет действовать по некоторым категориям грузовиков и автобусов только в 2016 году, следует из проекта федерального закона.

Законопроект устанавливает также предельные сроки эксплуатации для автобусов. Так, в отношении автобусов для перевозки пассажиров, имеющих более восьми мест для сидения и максимальной массой не более 5 тонн, устанавливаются следующие сроки эксплуатации: 18 лет – на период с 1 июля 2015 года, 15 лет – с 1 января 2017 года и 12 лет – с 1 июля 2018 года. Для автобусов максимальной массой более 5 тонн могут ввести ограничения в 25 лет с 1 июля 2016 года, 20 лет – с 1 января 2017 года и 15 лет – с 1 июля 2018 года.

Наиболее старый парк составляют автомобили с полной массой более 5 тонн. Среди них доля автомобилей старше 5 лет – 92% от объема парка, в том числе со сроком эксплуатации более 15 лет – 78%. Средние и тяжелые коммерческие автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, составляли на начало года более 88% от объема парка, в том числе со сроком эксплуатации более 15 лет – 70%. Парк автобусов со сроком эксплуатации более 15 лет составляет 44%. Ограничения по срокам эксплуатации позволят ускорить обновление автопарка. Административный штраф может составить за нарушение предельных сроков эксплуатации от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.