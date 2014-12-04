Geely привезет в Россию обновленный Emgrand EC7

Компания Geely в 2015 году представит на российском рынке рестайлинговую версию седана Emgrand EC7. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Geely Motors», напомнив, что в начале ноября компания запустила продажи новой модификации кроссовера Emgrand X7 с двигателем 2,4 л и 6-ступенчатым «автоматом».

«Наш флагманский автомобиль Emgrand EC7 является лидером среди китайских автомобилей, доказав, тем самым, что компания Geely предлагает российским потребителям автомобили уже другого уровня и качества, о чем также свидетельствует тот факт, что Geely была первой китайской компанией, которая расширила срок гарантии до 5 лет или 150 000 км. Запустив сейчас новую модификацию нашего кроссовера Emgrand X7 с двигателем 2.4 л и 6-ступенчатой АКПП мы смогли привлечь аудиторию автовладельцев, предпочитающих комфортное вождение в городских условиях», – заявили в пресс-службе «Geely Motors».

Geely является одной из самых популярных китайских автомобильных марок в России. За десять месяцев 2014 года продажи Geely на российском рынке составили 14519 автомобилей (-34%). «С начала года наблюдается негативный тренд по динамике продаж и как результат общее падение практически по всем автомобильным брендам, представленным в России. Наша компания не является исключением, поскольку, как и все, мы работаем при тех же сложившихся обстоятельствах», – отметили в пресс-службе «Geely Motors».