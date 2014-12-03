АВТОВАЗ может отказаться от новых моторов для Lada 4х4

АВТОВАЗ может отказаться от новых двигателей для внедорожника Lada 4x4, признав модернизацию модели экономически неоправданной. Об этом сообщил портал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственный источник.

Предполагалось, что в следующем году на смену нынешнему 82-сильному 1,7-литровому агрегату придет 8-клапанный мотор 1.6 мощностью 87 л.с., который устанавливается на Lada Granta и Kalina. По другим данным, внедорожник должны были оснастить 16-клапанным двигателем того же объема от Lada Priora, дефорсированным с 98 до 90 л.с.

Также ожидалось, что модернизированная Lada 4x4 обзаведется новым подрамником и рулевой рейкой, другим поддоном картера и иными карданными шарнирами в трансмиссии. Однако теперь руководство АВТОВАЗа решило ограничиться лишь косметическими изменениями в экстерьере и салоне, а также добавлением новых опций, например, кондиционера. При этом АВТОВАЗ планирует оставить на конвейере модель текущего поколения вплоть до 2021 года.

Между тем, по данным источников портала «Русский автомобиль», Lada 4x4 следующего поколения, запуск которого был намечен на 2017 год, появится не ранее 2019 года. На данный момент разработка модели «находится в самой начальной стадии». Издание предполагает, что следующую Lada 4х4 построят на базе внедорожника Chevrolet Niva нынешнего поколения, который будет снят с производства через год. По предварительным данным, новинка получит новый 122-сильный мотор объемом 1,8 литра, другой подрамник и, вероятно, новую коробку передач. Ранее сообщалось, что Lada 4x4 может обзавестись автоматической трансмиссией, однако такая модификация появится лишь в том случае, если удастся сохранить внедорожные свойства такой версии «на должном уровне».