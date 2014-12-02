В России введены единые тарифы ремонта по ОСАГО

С 1 декабря 2014 года эксперты начали рассчитывать стоимость восстановительного ремонта после аварии не только по единой методике, но и по четко установленным ценам.

Напомним, с 17 октября страховщики или их представители, эксперты-техники, экспертные организации при проведении независимой технической экспертизы и судебные эксперты при проведении судебной экспертизы автомобилей должны пользоваться единой методикой. Эту методику разработал Российский союз автостраховщиков совместно с экспертами и утвердил Центробанк. Так согласно этой методике цены на запчасти, а также стоимость работ должны браться из единых справочников средней стоимости.

Как пишет «Российская газета», эти справочники также были разработаны РСА и с 1 декабря начали работать. Они включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ для 12 экономических районов. Авторы справочников рассчитали, что цены на запчасти и работы можно разделить именно на 12 зон. По словам президента РСА Павла Бунина, использование единых справочников позволит устранить ситуации, при которых стоимость ремонта, рассчитанная различными экспертами по одному и тому же ущербу в рамках одного страхового случая, может различаться в несколько раз.

«Справочники переданы производителям программных продуктов, все пользователи которых - автосервисы, ремонтные мастерские, технические эксперты и т.д. – смогут воспользоваться ими с 1 декабря», – сообщил Павел Бунин.

Кроме того, РСА разработал онлайн-сервис, который позволит любому пользователю получить информацию о средней стоимости запасной части и нормо-часа в своем экономическом районе. Сервис доступен на сайте РСА – www.autoins.ru.

Всего в этих справочниках более 80 млн. позиций практически по всем маркам и моделям, но начиная с 2002 года. Для тех же машин, которые по каким-то причинам не удалось попасть в этот список, расчет стоимости запчастей будет производиться, как и прежде, по средней цене по рынку.

Как отмечает Павел Бунин, установление в России единообразных подходов к расчету стоимости восстановительного ремонта автомобиля позволит в дальнейшем существенно снизить количество судебных споров по ОСАГО.