KIA cee’d получил новую доступную комплектацию

Российские дилеры KIA начали продажи компактных хэтчбеков cee’d и универсалов cee’d SW в новой комплектации, которая стала самой доступной версией этого семейства автомобилей.

KIA cee’d/cee’d SW в комплектации Classic предлагается с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и исключительно 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это позволило установить цены «начальных» версий хэтчбека и универсала – 594900 рублей и 664900 рублей, снизив стоимость автомобилей на 45 тысяч рублей и 55 тысяч рублей соответственно.

Даже в этой «начальной» версии все cee’d/cee’d SW оснащаются передними и боковыми подушками безопасности, шторками безопасности, антиблокировочной системой тормозов (ABS) с предупреждением об аварийном замедлении (ESS), иммобилайзером, системой крепления детских кресел Isofix. Также комплектация Classic имеет мультифункциональное рулевое колесо, регулировку рулевой колонки по высоте и вылету, электроприводы передних стеклоподъемников и наружных боковых зеркал. Как и все остальные версии KIA cee’d для российского рынка (кроме версии GT) – комплектация Classic имеет увеличенный дорожный просвет. Стоит также отметить, что задние сиденья складываются в пропорции 60:40, а багажный отсек оснащен защитной шторкой. Комплектация Classic предлагается с аудиосистемой, оснащенной 6 звуковыми колонками, имеющей радиоприемник, CD/MP3-проигрыватель, а также разъемы AUX/USB/iPod.

Покупателям KIA cee’d/cee’d SW Classic также доступен пакет «Теплые опции», в который входят дополнительный электрический отопитель салона, подогрев передних сидений, рулевого колеса, наружных зеркал и лобового стекла в зоне стоянки стеклоочестителей. Также в этом случае автомобиль оснащается кожаной отделкой руля и селектора коробки передач, системой подключения мобильного телефона по Bluetooth и кондиционером.

С момента появления на российском рынке в 2012 году, хэтчбек KIA cee’d второго поколения уверенно вошел в лидеры сегмента «С», а универсал cee’d SW занял в своем сегменте позицию единоличного лидера. В 2013 году семейство пополнилось стильной трехдверной версией KIA pro_cee’d, а в 2014 – самыми спортивными в линейке компактных KIA, моделями GT, оснащенными новейшим турбонаддувным двигателем T-GDI. Таким образом, в семействе KIA cee’d сформировалось предложение, способное привлечь клиентов с самым разным образом жизни и уровнем запросов. Менее чем за 3 года, прошедших с момента старта продаж второго поколения KIA cee’d в России, своих покупателей нашло уже более 70 тысяч автомобилей этого семейства. Как отмечают в KIA Motors Rus, во многом такой популярности удалось добиться благодаря широкому выбору уровней оснащения, предлагаемого клиенту. С появлением cee’d/cee’d SW Classic число основных комплектаций достигает шести: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и GT. В сентябре 2014 года к вариантам Comfort и Luxe уже были добавлены «промежуточные» специальные серии Cruise. Благодаря теперь предлагаемым KIA cee’d/seed SW Classic, общее число различных версий увеличится до 11.