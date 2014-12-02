АВТОВАЗ может принять участие в проекте «Кортеж»

АВТОВАЗ может принять участие в проекте по созданию линейки автомобилей для первых лиц государства, получившем название «Кортеж». Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, уточнив, что в опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа может быть налажен выпуск седана и, возможно, даже микроавтобуса. «Как я обещал, до конца года мы точно определимся с площадкой. Я просто говорю вам о том, что появился еще один кандидат (на участие в проекте», – приводит слова главы Минпромторга агентство «ТАСС».

Напомним, ранее Минпромторг разместил на сайте госзакупок заказ на разработку и постановку на производство автомобилей на единой модульной платформе по проекту «Кортеж». Максимальная цена заказа – 8,051 млрд. рублей. Окончание работ намечено на 31 декабря 2016 года. До этого, в феврале, Минпрмторг разместил заказ по проведению НИОКР в рамках данного проекта, цена контракта составляла 2,893 млрд. рублей. Конкурс выиграл институт НАМИ, работы должны быть выполнены до конца 2014 года.

Проект «Кортеж» предусматривает создание президентского лимузина и целой линейки автомобилей, в том числе для лиц, подлежащих госохране. Инвестиции в проект планировались на уровне 23-24 млрд. рублей. Бюджетные инвестиции по проекту «Кортеж» составляют 12,4 млрд. рублей с разбивкой на четыре года. Согласно плану, проект может начаться в конце 2017 – начале 2018 года. Окончательное решение по выбору производственной площадки будет принято после завершения проектирования – в 2015 году.

Ранее российский производитель Sollers был выбран в качестве производителя с использованием единой модульной платформы внедорожников на площадке Ульяновского автозавода. Предполагается, что компания будет производить порядка 40 тысяч внедорожников в год.

Sollers вместе с «Группой ГАЗ» претендует также на производство мультивэна на базе той же платформы. КАМАЗ (в партнерстве с Mercedes), «Группа ГАЗ», ЗИЛ и Volkswagen (у немецкого автопроизводителя производственная площадка в Калужской области) претендуют на право производить седан.