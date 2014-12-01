Определены самые популярные марки автомобилей, приобретаемые в лизинг

Специалисты крупнейшей в России автолизинговой компании «ВЭБ-лизинг» определили наиболее востребованные отечественными предпринимателями марки легковых и коммерческих автомобилей по итогам 10 месяцев 2014 года. Наибольшей популярностью у клиентов компании пользуются автомобили марок KIA, Lada, ГАЗ, Toyota, Ford, Nissan и Volkswagen. На автомобили данных марок пришлось примерно половина объема нового бизнеса ОАО «ВЭБ-лизинг» за январь-октябрь текущего года.

Всего за 10 месяцев реализовано свыше 16,1 тысячи легковых и коммерческих автомобилей более чем 50 марок на всей территории России. Общая сумма договоров лизинга за данный период составила 28,76 млрд. рублей. Несмотря на падение авторынка в целом, компания фиксирует умеренный рост спроса на услуги лизинга легкового и коммерческого автотранспорта: за аналогичный период прошлого года было реализовано 13,6 тысяч автомобилей на сумму 19,35 млрд. рублей.

Как отмечает заместитель гендиректора ОАО «ВЭБ-лизинг» Алексей Сичинава, сегмент автотранспорта является одним из драйверов, удерживающих падение рынка лизинга в России в целом, притом, что рост данного сегмента значительно сократился по сравнению с предыдущими годами. «Сейчас наблюдается процесс концентрацией рынка лизинга за счет увеличения на нем доли крупных лизинговых компаний и сокращением доли менее крупных лизинговых компаний, которым становится все труднее привлекать финансирование», – говорит Алексей Сичинава.

Одним из стабилизирующих факторов топ-менеджер назвал заинтересованность автодилеров и производителей в сотрудничестве с лизинговыми компаниями. «Дилеры в условиях падения продаж пытаются привлекать клиентов новыми финансовыми продуктами и улучшенными условиями, сотрудничество с лизинговыми компаниями выгодно дилерам, так как условия лизинга для клиентов из числа юрлиц в ряде случаев более выгодны, чем кредитные условия», – рассказывает заместитель гендиректора ОАО «ВЭБ-лизинг».

Кроме того, до недавнего времени сегмент автолизинга поддерживался за счет того, что многие предприниматели из числа банковских заемщиков или тех, кто приобретал имущество за счет собственных средств, начали обращаться к лизингу, так как лизинговые компании не требуют от клиентов залогового обеспечения, что актуально на фоне возрастающего дефицита ликвидности. Однако к настоящему моменту эта тенденция практически сошла на нет. «Наблюдается все более активное формирование отложенного спроса», – резюмировал Алексей Сичинава.