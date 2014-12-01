Lada Kalina NFR появится в продаже весной 2015 года

АВТОВАЗ весной 2015 года планирует начать продажи «заряженного» хэтчбека Lada Kalina NFR. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж.

Как пишет издание «АвтоСреда», впервые Lada Kalina NFR вместе с новой Kalina Sport предстала перед публикой в марте этого года, а в августе модель была показана на Московском автосалоне. Аббревиатура NFR расшифровывается как Need for Race, то есть «жажда гонки». Под капотом «горячего» хэтча установлен бензиновый мотор объемом 1,6 л мощностью 140 л.с. До «сотни» Lada Kalina NFR разгоняется за 8,9 секунды. А одна из главных особенностей автомобиля – интегрированный в систему передней подвески подрамник, отмечают на АВТОВАЗе.

В версии NFR у Lada Kalina также имеются модернизированная механическая коробка передач, более эффективные тормоза, перенастроенная подвеска, доработанное рулевое управление, а также 17-дюймовые легкосплавные диски и низкопрофильные шины.

На данный момент покупателям предлагается 120-сильная Lada Kalina Sport, разгоняющаяся до «сотни» за 9,5 секунды. Цена «обычной» спортивной Lada Kalina составляет 487 тысяч рублей. Напомним, спортивные версии автомобилей Lada выпускает дочернее предприятие АВТОВАЗа ООО «Лада Спорт».