Skoda открыла новый дилерский центр в Абакане

Компания Skoda Auto открыла в Абакане новый концептуальный автосалон чешской марки «Медведь-Юг».

«Мы с успехом продолжаем планомерную реализацию кампании по развитию и ребрендингу дилерской сети Skoda, – отмечает руководитель марки Skoda в России Любомир Найман. – С появлением надежного партнера в лице дилерского центра «Медведь-Юг» мы расширяем присутствие в Республике Хакасия и получаем возможность завоевать сердца новых клиентов. Мы уверены, новый автосалон Skoda, воплотивший динамичный язык дизайна чешской марки, создаст идеальные условия для презентации расширенного модельного ряда, а профессиональная команда обеспечит высочайшее качество обслуживания».

Новый автосалон Skoda полностью соответствует высоким стандартам чешской марки. Общая площадь дилерского центра Skoda «Медведь-Юг» составляет более 1500 кв.м. Демонстрационный зал позволяет представить полный модельный ряд марки Skoda.

Сервисная зона площадью 1100 кв.м. оборудована 10 постами для ремонтных работ. Центр оснащен самым современным оборудованием, позволяющим осуществлять техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту двигателей, электрики, ходовой части, а также установку дополнительного оборудования.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей, центр предложит своим клиентам услуги по страхованию и приобретению автомобилей в кредит, лизингу и программе trade-in. Клиенты нового центра смогут также воспользоваться специальными корпоративными предложениями.

В автоцентре работает линия прямой приемки, которая позволяет клиенту пообщаться с мастером-приемщиком и лично убедиться в необходимости ремонта. Команда специалистов центра постоянно повышает свой профессиональный уровень, подтверждая квалификацию на соответствие мировым стандартам марки Skoda.

Для удобства клиентов в дилерском центре Skoda «Медведь-Юг» предусмотрена стоянка более чем на 22 парковочных места, и комфортабельная клиентская зона.