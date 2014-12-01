Петербургский завод GM запустил сборку трех моделей Cadillac | АВТОСТАТ

Петербургский завод GM запустил сборку трех моделей Cadillac

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Петербургский завод  General Motors начал крупноузловую сборку трех моделей Cadillac – седанов Cadillac CTS и ATS, а также кроссовера SRX. Об этом агентству «ТАСС» сообщил представитель марки Opel в России Константин Коростов, уточнив, что в настоящее время на заводе GM-Auto производятся шесть моделей – Opel Astra, Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer, а также Cadillac CTS, SRX и ATS во всех комплектациях.

Сборка моделей CTS и SRX ранее велась по контракту на калининградском заводе «Автотор», а седан ATS на территории России не производился. Планируемые объемы производства на петербургском предприятии не раскрываются. В текущем году конвейер несколько раз останавливали, чтобы привести объемы производства в соответствие со снижающимися потребностями рынка. Затем завод расстался с 500-ми работниками и перешел на работу в одну смену. Сейчас численность предприятия составляет 1500 человек, с учетом офисных сотрудников.

В 2015 году GM планирует начать в Санкт- Петербурге крупноузловую сборку внедорожников Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe нового поколения.

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Теги: производствопремиум-маркиcadillacgeneral motors

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