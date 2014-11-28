Volkswagen дополнит семейство Golf кроссовером

Семейство Volkswagen Golf следующего поколения расширится за счет кроссовера, который дебютирует в 2018 году. Он будет выпускаться в двух версиях – со стандартной и удлиненной колесной базой. Первая модификация будет предназначена для европейского рынка, а длиннобазный вариант – для США и Китая, пишет Motor.ru.

По данным источников, новинка будет представлять собой именно полноценный кроссовер, а не высокий хэтчбек вроде CrossGolf. При этом вседорожник сохранит характерные для пятидверного хэтчбека очертания кузова. Как отмечается, Volkswagen не собирается отказываться от модели Tiguan. Вседорожник второго поколения, который тоже дебютирует в 2018 году, станет более роскошным и освободит место в линейке Volkswagen для Golf-кроссовера.

Новая модификация следующего «Гольфа» будет предлагаться с колесными дисками увеличенного диаметра со всесезонными покрышками, усиленной подвеской с защитными пластинами нижней части кузова спереди и сзади и расширителями колесных арок. Кроме того, для новинки будет доступна система полного привода 4Motion, функция помощи при спуске со склона, а также более вместительный топливный бак.

Предположительно, кроссовер разделит моторную гамму с хэтчбеком, в которую войдут бензиновые и дизельные моторы мощностью от 105 до 190 л.с. Не исключено, что у внедорожника будет версия с гибридной силовой установкой, которая используется на нынешнем хэтчбеке Golf GTE. Она включает 150-сильный бензиновый турбомотор 1.4, 102-сильный электродвигатель, комплект литий-ионных батарей емкостью 8,8 киловатт-часа и 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Суммарная мощность агрегатов равна 207 л.с.

В августе стало известно, что Volkswagen уже приступил к разработке хэтчбека Golf следующего поколения. В частности, инженеры немецкой марки начали прорабатывать аэродинамику модели, используя опыт, полученный при создании гибрида XL1. В Volkswagen уверяют, что следующий Golf станет одним из самых экономичных массовых автомобилей в мире.