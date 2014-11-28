АВТОВАЗ реализовал по программе утилизации более 43,7 тысячи автомобилей

АВТОВАЗ без учета контрактной сборки за 9 месяцев 2014 года произвел 376,3 тысячи автомобилей Lada, что на 22,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. А всего с начала года по 23 ноября продано 339135 автомобилей Lada. Такие данные привел заместитель председателя правительства – министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков на Форуме автомобильной индустрии «Автопром. Автокомпоненты – 2014».

В условиях падения объемов производства большое значение приобретают меры государственной поддержки автомобильной промышленности. С.Безруков при этом отметил, что мер поддержки очень много уже сейчас. Это и субсидии на техническое перевооружение предприятий автопрома, и финансирование прикладных исследований, инновационных разработок, и компенсация затрат на рабочую силу, энергоресурсы, производство автомобилей экологических классов «Евро-4» и «Евро-5», и другие. Но ключевой мерой на сегодняшний день является программа утилизации, по которой сейчас продается более 13 тысяч автомобилей в неделю, а с начала действия программы продано 43712 автомобилей производства АВТОВАЗа.

Согласно условиям программы, скидка в 50 тысяч рублей предоставляется на покупку новой Lada при условии утилизации полнокомплектного автомобиля, находившегося в собственности в течение полугода. В рамках программы можно приобрести любой автомобиль Lada, кроме Granta, которая стала самой востребованной по программе утилизации в сентябре-октябре, поэтому в ближайшее время АВТОВАЗ будет обеспечивать только ранее поданные заявки на покупку Lada Granta.

Всего в 2014 году на реализацию программы утилизации из федерального бюджета планируется выделить 10 млрд. рублей. Сейчас идет обсуждение продления программы еще на три года, ожидается, что в начале декабря будет принято соответствующее решение Минпромторга РФ.