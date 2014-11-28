АВТОВАЗ уволил директора по закупкам из-за проблем с поставщиками

АВТОВАЗ уволил директора по закупкам Мариуша Напиорковски, который отвечал непосредственно за поставки автокомпонентов на предприятие. Об этом газете «Известия» сообщили в дирекции по связям с общественностью АВТОВАЗ, назвав в качестве причины увольнения – несоответствие занимаемой должности. Мариуша Напиорковски имел нарекания от президента АВТОВАЗа Бу Андерссона за ненадлежащее исполнение обязанностей в период обострения отношений с поставщиками, пояснили в пресс-службе завода.

На данный момент решение о назначении нового директора по закупкам находится в стадии рассмотрения. На АВТОВАЗе также официально опровергли распространенную на ряде сайтов «недостоверную и порочащую АВТОВАЗ информацию о коррупционных обвинениях в адрес Мариуша Напиорковски».

Стоит отметить, что сам Бу Андерссон с 1980-х по 2009 год работал в автопроме специалистом по закупкам (вице-президент по закупкам Saab, GM), пять лет назад он возглавил российскую «Группу ГАЗ», в начале 2014 года стал президентом АВТОВАЗа.

Напомним, в октябре АВТОВАЗ останавливал главный конвейер на четыре дня из-за отсутствия комплектующих для Lada Kalina и Granta. В компании эту остановку объясняли резко возросшим спросом на эти автомобили в рамках стимулирующей спрос программы Минпромторга по утилизации автохлама.

Польский специалист Мариуш Напиорковски стал директором по закупкам АВТОВАЗа в мае 2014 года. До этого он занимал должность менеджера по закупкам на совместном предприятии «GM-АВТОВАЗ», где выпускается Chevrolet Niva. Департамент М.Напиорковски напрямую подчиняется вице-президенту АВТОВАЗа по закупкам – еще одному экспату индийского происхождения – Венкатрану Мамиллапалле (в июне этого года он пришел на АВТОВАЗ из компании Tata Motors). Должность у В.Мамиллапалле с более широкими полномочиями: помимо контроля за М.Напиорковски он отвечает за все закупки завода, в том числе материалов, оборудования и услуг.