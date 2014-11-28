«Автотор» за 20 лет выпустил более 1,4 млн. автомобилей

Калининградский завод «Автотор», 26 ноября отметивший 20-летний юбилей со дня основания, за эти годы выпустил более 1,4 млн. автомобилей. На сегодняшний день «Автотор» производит более 30 моделей легковых автомобилей под марками BMW, KIA, Opel, Cadillac, Chevrolet, Hyundai и шесть моделей грузовых автомобилей TATA Daewoo и Hyundai на трех производственных площадках. Общий объем инвестиций в развитие производства составил около 500 млн. евро. Более 10 тысяч человек сегодня трудятся в общей сложности на калининградском автомобильном производстве и на смежных предприятиях.

В 2013 году «Автотор» приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области. Им предполагается создание мощностей полного цикла для выпуска не менее 250 тысяч автомобилей в год, и производства автокомпонентов, а также инженерного и научно-образовательного центров, IT-парка и нового жилого района. В настоящее время предприятием «Автотор» завершен второй этап создания комплекса, предназначенного для производства автомобилей по полному технологическому циклу (сварка, окраска кузовов, сборка) общей мощностью 50 тысяч автомобилей в год. По соглашению с Правительством РФ о «промышленной сборке» создание таких мощностей предусмотрено к 1 апреля 2016 года. Таким образом, «Автотор» выполняет свои обязательства с опережением почти на два года.



