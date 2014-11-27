«Автотор» обвиняется в неуплате 3,5 млрд. рублей налогов

Крупнейший инвестор Калининградской области и один из крупнейших российских автопроизводителей – группа «Автотор» – недоплатил государству 3,5 млрд. рублей налогов, подсчитала ФНС. Ведомство считает, что компания занизила свою налогооблагаемую базу за счет дорогой аренды оборудования у родственной структуры.

Как пишет «РБК daily», сегодня в Арбитражном суде Санкт-Петербурга состоится очередное судебное заседание по иску одной из структур группы «Автотор» – ЗАО «Автотор-Менеджмент». Компания пытается обжаловать решение Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №8 о доначислении 560 млн. рублей налога на прибыль.

В подобных судебных разбирательствах сейчас участвуют еще две структуры «Автотора» – ООО «Автотор» и ЗАО «Эллада Интрейд», свидетельствует база данных арбитражных судов. Всем трем компаниям группы ФНС доначислила в общей сложности около 3,5 млрд. рублей. Большая часть налоговых претензий приходится на «Элладу» – 1,99 млрд. рублей.

Решение о доначислении налогов принято в апреле этого г­ода по результатам выездной проверки, говорится в судебных документах. В них не указаны основания налоговых претензий и период расчета. Два источника «РБК», знакомых с материалами дела, говорят, что проверка проводилась за 2010-2011 годы. В ходе ее фискальное ведомство установило, что структуры «Автотора» искусственно занижали прибыль, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу.