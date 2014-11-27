«Богдан» завершила выпуск автомобилей Bogdan на базе Lada 110

Украинская корпорация «Богдан» закрыла производство и завершает продажи легковых автомобилей Bogdan, созданных на базе модели Lada 110. Значительная часть машин поступала на российский рынок, но в начале года поставки в нашу страну были прекращены.

Как сообщает «За рулем.РФ», украинская корпорация «Богдан» переходит на продажи иранских Saipa Tiba. «Мы провели переговоры с рядом производителей бюджетных автомобилей и после длительных тест-драйвов, изучения потребительских настроений и анализа отзывов о каждой предложенной модели остановили свой выбор на иранском автомобиле Saipa Tiba», – сообщили в «Богдан».

Автомобили Bogdan, созданные на базе «десятки» от АВТОВАЗа, стали продаваться в России с начала 2010 года. В этом году в нашей стране продано лишь 92 экземпляра Bogdan. На российском рынке ранее были доступны модели Bogdan 2110, Bogdan 2111 и пикап Bogdan 2310.

Производственные активы корпорации «Богдан» объединяет АК «Богдан Моторс», располагающая заводом по производству легковых автомобилей мощностью 120-150 тысяч единиц в год в Черкассах и заводом автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тысяч единиц в год.