АВТОВАЗ начал работу над хэтчбеком Lada Vesta

АВТОВАЗ планирует выпустить пилотную партию хэтчбека Lada Vesta в 2015 году, а серийное производство этой модели должно начаться в 2016 году.

«Мы начали работу над хэтчбеком Lada Vesta. Практически все поставщики уже определены, номинацию поставщиков для хэтчбека мы завершили на 99%. Сейчас мы совместно с поставщиками совершенствуем конструкцию автомобиля», – сообщила директор проекта Lada Vesta Кристина Дубинина. По ее словам, серийное производство хэтчбеков начнется не ранее 2016 года. Пилотную партию планируется выпустить в 2015 году, при этом по объему она будет существенно меньше пилотной партии седана Lada Vesta, поскольку снова испытывать платформу нет никакой необходимости, пояснила К.Дубинина. Обкатка пилотных хэтчбеков намечена на декабрь 2015 – январь 2016 года, сообщает агентство «ТАСС».

Как сообщил накануне президент АВТОВАЗа Бу Андерссон, в создание производства автомобилей Lada Vesta будет вложено 5 млрд. рублей. Lada Vesta создана на новой универсальной платформе Lada B, разработанной АВТОВАЗом. Дизайн автомобиля – производная от концепт-кара Lada XRAY. Серийное производство седанов Lada Vesta должно начаться 25 сентября 2015 года, стоимость модели составит от 400 тысяч рублей. В ноябре 2014 года началась сборка пилотной партии седанов Vesta объемом около 40 машин. Первая собранная пилотная Vesta после полной проверки качества отправится в Германию на доводку ABS и системы курсовой устойчивости.