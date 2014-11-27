Renault начинает продажи в России нового Sandero Stepway

Российские дилеры Renault сегодня начинают продажи нового Renault Sandero Stepway, премьера которого прошла на Московском международном автосалоне. Для автомобиля предлагаются два бензиновых двигателя 1.6 л мощностью 82 л.с и 102 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цена модели составляет от 485 тысяч рублей до 559 тысяч рублей. Серийное производство нового Sandero Stepway, вслед за новым Logan и Sandero, налажено на АВТОВАЗе в Тольятти на производственной линии B0, построенной в соответствии с международными стандартами альянса Renault-Nissan.

Новый Renault Sandero Stepway получил дорожный просвет в 195 мм, что на 20 мм клиренс больше по сравнению с прошлой версией. Обновленный дизайн автомобиля в стиле внедорожника заключается в новых контурах кузова, массивности бамперов, декоративных хромированных накладках и дополнительных элементах внешнего дизайна. Среди внешних отличий Sandero Stepway – накладки на пороги передних дверей, продольные рейлинги на крыше, наружные зеркала в цвет кузова с сигналами поворота, пластиковые расширители колесных арок, новые эксклюзивные 16-дюймовые диски и наклейка Stepway на передних дверях. Передняя часть кузова получила логотип Renault в новом корпоративном стиле и двойная оптика фар с дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами. Специально для этой модели был также разработан новый эксклюзивный цвет «Золотисто-зеленый оникс».

В новом Sandero Stepway улучшена система рулевого управления и доработана система шумоизоляции. Автомобиль получил обновленный интерьер, а оснащение автомобиля пополнили опции, которые не предлагались в предыдущей версии модели: обогрев лобового стекла, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, мультимедийная система с навигацией Media Nav, задние датчики парковки, подогрев передних сидений. Из систем безопасности автомобиля стоит отметить антиблокировочную систему ABS c электронным распределением тормозных усилий и систему стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с функцией ROM (система защиты от переворачивания автомобиля).

Как отмечается, Renault полностью адаптировала автомобиль к российским погодным и дорожным условиям. Так, адаптация к климатическим условиям включает запуск двигателя в холодном климате, калибровку блока управления двигателем к качеству топлива и к работе в морозы, адаптацию технических жидкостей к эксплуатации при низких температурах. Автомобиль оснащается генератором повышенной мощности и АКБ увеличенной емкости, а также имеет обогрев лобового стекла, передних сидений и зеркал заднего вида. Адаптация к дорожным условиям заключается в защите двигателя стальными листами, защите топливоприводов пластиковыми листами, антигравийном покрытии днища, дополнительной мастике на днище. Кроме того, Sandero Stepway отличают передние и задние брызговики в базовой комплектации, более жесткая подвеска, улучшенный стабилизатор поперечной устойчивости.