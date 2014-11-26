Через 300 дней начнется выпуск LADA Vesta

"Следующий год - это год АВТОВАЗа. Через 300 дней мы начнем выпуск автомобиля LADA Vesta, стоимость которого составит от 400 тысяч рублей. В создание производства будет вложено 5 млрд. рублей. Практически одновременно мы планируем начать выпуск LADA XRAY в Тольятти, на той же линии, где сейчас выпускаются автомобили Альянса Renault-Nissan. Если мы сможем выполнить эти задачи, то одержим победу и, надеюсь, партнеры АВТОВАЗа разделят наш успех. За исключением некоторых компаний у АВТОВАЗа замечательные поставщики, которые меняются и развиваются вместе с нами", - сообщил Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон во время VIII форума-выставки "Автопром. Автокомпоненты-2014". Один из крупных форумов автомобильной индустрии Поволжья проходит 26-27 ноября в Тольятти.

На пленарном заседании форума, где обсуждались вопросы взаимодействия производителей и поставщиков автокомпонентов в период спада продаж на автомобильном рынке, выступил президент ОАО "АВТОВАЗ" Бу Андерссон. Сейчас автокомпоненты для АВТОВАЗа выпускают более 700 компаний, 307 из них расположены в Поволжье, в том числе 178 - в Самарской области, сообщает пресс-центр компании. Всего в 2014 г. АВТОВАЗ направил около 90 млрд. рублей на закупку комплектующих у производителей, работающих в России. В целом же более 80% компонентов для машин АВТОВАЗа изготавливаются на территории РФ.

Перспективные модели LADA Vesta и LADA XRAY, а также новые автомобили линейки Cross были продемонстрированы участникам форума на стенде АВТОВАЗа.