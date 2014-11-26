Honda грозит рекордный штраф в США из-за сокрытия аварий

Японскому концерну Honda Motor Co. грозит рекордный штраф в США в размере до 35 млн. долларов в связи с сокрытием сведений в течение 11 лет о более чем 1,7 тысячи случаев аварий с участием его автомобилей, повлекших за собой нанесение травм или смертельный исход.

Как пишет агентство «Финмаркет», за тот же период Honda проинформировала американские власти о 1144 подобных происшествиях. Остальные случаи были выявлены в ходе проверок отзывов автомобилей из-за дефектов воздушных подушек производства японской Takata Corp. Регуляторы сочли, что автопроизводители не проявили должной добросовестности, сообщая властям о потенциальных дефектах.

Между тем, министерство транспорта Японии формирует спецгруппы для расследования нарушений Honda в США и отзывов автомобилей в связи с подушками безопасности Takata.

По словам президента Honda Таканобу Ито, взгляды руководства концерна на его обязательства согласно законодательству США расходятся с мнением американских регуляторов. Он добавил, что топ-менеджеры подразделения компании в США допустили множество ошибок в ходе предварительного информирования о возможных проблемах.



