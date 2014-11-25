Renault завершила в России выпуск Sandero первого поколения

Завод «Рено Россия» в Москве завершил производство хэтчбеков Renault Sandero первого поколения. Выпуск модели начался в России в конце 2009 года, 2010 году, а продажи стартовали в марте 2010-го. Автомобиль еще можно купить у ряда дилеров по цене от 380 тысяч рублей без учета доставки.

Как рассказал «За рулем.РФ» официальный представитель Renault в России, производство Renault Sandero первого поколения, как и планировалось ранее, остановлено после вывода мощностей по сборке нового поколения Sandero и Logan на площадке АВТОВАЗа в Тольятти на производственные объемы. На заводе «Рено Россия в Москве собрано более 190 тысяч Sandero прошлого поколения.

При этом Renault продолжает сборку Logan прошлого поколения параллельно с новым поколением бюджетного седана. «Пока будет спрос на Logan прошлого поколения, мы будем его производить, – отметили в компании. – Долго на конвейере эта модель не останется, но на сегодняшний день, если взять общее число заказов на Renault Logan обоих поколений, первое поколение пользуется довольно заметной популярностью», – говорил ранее представитель Renault про Logan прошлого поколения.

Московское предприятие Renault в настоящее время освобождает мощности для новых моделей и ведет подготовительные работы. «В будущем на московском заводе планируется начать выпуск новинок, но рано говорить, каких именно», – отметили в компании.

В настоящее время завод Renault собирает сейчас Renault Duster, «старый» Logan, Fluence, Megane и Nissan Terrano. Компания к 2013 году вышла на производственную мощность в 180 тысяч автомобилей в год. В связи с нестабильной экономической ситуацией график работы на производстве на 2014 год пересмотрен. Инвестиции в завод достигли почти 500 млн. евро.