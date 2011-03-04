GM-АВТОВАЗ опять остановил конвейер из-за нехватки комплектующих

GM-АВТОВАЗ уже второй раз в нынешнем году остановил конвейер из-за недопоставок комплектующих в условиях дефицита его автомобилей.

Как сообщили агентству Reuters в пресс-службе СП, в связи с недопоставкой комплектующих изделий одним из поставщиков работа конвейера приостановлена в период с 3 по 5 марта. Начиная с 9 марта, конвейер СП возобновит работу в обычном режиме – пять дней в неделю в две в смены.

Напомним, по той же причине компания уже останавливала производство с 10 по 14 февраля. По словам источников, остановка конвейера связана с недопоставкой гидроусилителей руля от компании «Рулевые системы».

По данным пресс-службы GM-АВТОВАЗ, в сутки предприятие производит 224 автомобиля. Таким образом, за время двух простоев в феврале и марте завод недовыпустит 1344 внедорожника Chevrolet Niva, пишет газета «Ведомости». В 2011 году GM-АВТОВАЗ планирует увеличить производство более чем на 40% до 52 тысяч автомобилей. Как отмечают на СП, вынужденные остановки конвейера не отразятся на годовом плане.

Между тем, дилеры говорят, что сейчас в автосалонах серьезный дефицит Chevrolet Niva, очереди на которую составляют от 1 месяца до полугода в зависимости от комплектации, причем больше всего не хватает моделей в премиумных комплектациях. С 1 марта GM-АВТОВАЗ повысил цены на свои автомобили на 5 тысяч рублей, сославшись на инфляцию, удорожание комплектующих и увеличение операционных расходов.