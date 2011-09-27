Daimler и Foton создают СП по выпуску грузовиков в Китае

Немецкий автоконцерн Daimler получил окончательное разрешение на производство грузовых автомобилей в Китае совместно с китайским автопроизводителем Foton Motors. Разрешение на сотрудничество было одобрено Министерством торговли в Пекине.

Совместное предприятие Beijing Foton Daimler с 50-процентным участием немецкого концерна займется в первую очередь производством дизельных двигателей и выхлопных систем для средних и тяжелых грузовиков, сообщает агентство «Финмаркет». Как отметил глава подразделения Daimler по Северо-Восточной Азии Ульрих Валькер, благодаря сотрудничеству с Foton концерну удастся занять отличную позицию для того, чтобы усилить свое присутствие во всех сегментах рынка в Китае. В свою очередь генеральный директор компании Foton Motors Ван Цзиньюй отметил, что представителями обеих компаний рассматривается вопрос совместного производства и в других странах.

В настоящее время Foton Motors, который считается ведущим производителем грузовых автомобилей в Китае, наращивает объемы производства с тем, чтобы в будущем ежегодно производить 160 тысяч автомобилей грузоподъемностью более 6 тонн. Общее количество выпускаемых в Китае грузовиков такого типа в 2010 году составило около 1,2 млн. машин. Согласно прогнозам, к 2020 году их производство должно увеличиться до 1,5 млн. штук.