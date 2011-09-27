«Группа ГАЗ» поставит Холдингу МРСК спецтехнику на базе автомобилей «Урал»

Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» до конца 2011 года поставит компаниям Холдинга МРСК около 100 автомобилей. Проект реализовывается в рамках заключенного в 2010 году соглашения о сотрудничестве между автозаводом «Урал» и Холдингом МРСК по обновлению транспортного парка электросетевых предприятий.

Поставки спецтехники на базе шасси «Урал» уже начались: 26 машин отправлены потребителям, десять машин будут переданы электросетевым компаниям до конца октября 2011 года. Предприятия Холдинга МРСК закупают передвижные авторемонтные мастерские, седельные тягачи повышенной проходимости и грузоподъемности «Урал-63704», к производству которых автозавод приступил со второй половины 2010 года, бортовые автомобили с гидроманипуляторными установками, автотопливозаправщики, многофункциональные краны-манипуляторы МКМ-200.

Кроме того, до конца года автозавод поставит Холдингу МРСК более 70 машин со специальным навесным оборудованием (крановое, бурильное и пр.), которое изготавливают партнеры завода «Урал» – производители спецтехники.