АВТОВАЗ гарантирует цены на Lada Granta по предзаказу

Каждый, кто уже заказал Lada Granta или сделает предварительный заказ на сайте АВТОВАЗа www.lada.ru (granta.lada.ru) и оформит у дилера предварительный договор купли-продажи в ближайшее время (квота автомобилей ограничена), сможет купить автомобиль по гарантированной заводом цене – 229 тысяч рублей за комплектацию «стандарт» и 256 тысяч рублей за комплектацию «норма». Старт продаж новой Lada Granta в России намечен на декабрь 2011. Предварительная запись на LADA Granta началась 7 сентября, для тест-драйвов Lada Granta будет доступна с ноября.

Новый автомобиль АВТОВАЗа разработан на платформе Lada Kalina, однако для Granta было разработано и освоено около 400 оригинальных автокомпонентов, в том числе модернизированные передняя и задняя подвески, а также новый двигатель. Lada Granta «стандарт» и «норма» заменят «классику» и седаны Lada Samara. Топовая комплектация Granta станет адекватной заменой для седана Lada Kalina. В дальнейшем предполагается расширение вариантов комплектаций за счет введения дополнительного оборудования.

Как сообщал вице-президент АВТОВАЗа по стратегии Григорий Хворостянов, в 2012 году АВТОВАЗ планирует выпустить более 100 тысяч автомобилей Lada Granta, из них 30-40 тысяч на мощностях «ИжАвто». По его словам, выпуск автомобилей Lada Granta на «ИжАвто» планируется запустить в третьем квартале 2012 года. Г.Хворостянов уточнил, что там будут собираться две топовые комплектации без автоматической коробки передач.