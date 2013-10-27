АВТОВАЗ открыл первый автосалон Lada в Крыму

АВТОВАЗ открыл в Крыму первый официальный дилерский центр Lada, в котором планируется продавать 3 тысячи автомобилей в год. Для обеспечения достаточного ассортимента Lada в Крыму формируется склад временного хранения автомобилей.

«Сегодня по дорогам Крыма ездят 200 тысяч LADA, что составляет 35% имеющегося автопарка. Что касается доли по продажам на крымском рынке новых автомобилей, то мы поставили для себя цель достичь 20%», – заявил президент АВТОВАЗа Бу Андерссон.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Крыму Сергей Нештепко отметил, что покупательская способность жителей Крыма отличается от общероссийской, но он выразил уверенность, что по мере роста доходов населения полуострова будет расти потенциал продаж, и будут достигаться цели, намеченные руководством АВТОВАЗа.

В новом дилерском центре были продемонстрированы Lada Vesta и Lada XRAY. «LADA Vesta станет лучшим российским автомобилем в следующем году, – сказал Бу Андерссон. – Мы готовимся начать ее производство через 330 дней, а уже через неделю, 1 ноября, мы сварим первый кузов. Начальная цена Lada Vesta – 400 тысяч рублей. Следом за Lada Vesta, в декабре 2015 года, будет запущен автомобиль Lada XRAY. Его стартовая цена будет 430 тысяч рублей. Затем, весной 2016 года, мы запустим Lada XRAY Cross. Ориентировочная начальная цена этого автомобиля – 500 тысяч рублей».

Кроме того, новый автоцентр Lada, рассчитанный на реализацию не менее 600 машин в год, открыт в Пятигорске. Как сообщил директор по продажам автомобилей АВТОВАЗа Константин Бочаров, за последние два года в Ставропольском регионе большинство дилерских центров прошли полную реконструкцию с целью соответствия современным стандартам АВТОВАЗа. «Мы все вместе готовимся к новому модельному ряду Lada», – отметил он.

Ставрополье занимает пятое место по России по объему продаж Lada. За 9 месяцев 2014 года в Ставропольском крае было продано более 8300 автомобилей Lada, что составляет 33,9% от регионального автомобильного рынка. Наибольшей популярностью пользуются автомобили Lada Granta и Lada Priora. На сегодня в составе регионального автопарка – 344 тысячи автомобилей Lada.