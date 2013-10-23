Nissan отзывает 260 тысяч автомобилей из-за дефекта подушек безопасности

Японский автоконцерн Nissan отзывает 260 тысяч автомобилей по всему миру в связи с дефектом в системе работы подушек безопасности, произведенных фирмой Takata. Под отзыв попадают модели Micra и Cube 2008-2012 годов выпуска, сообщает агентство «Прайм».

В Японии будет отозвано почти 105 тысяч автомобилей, в Европе – 30 тысяч, в Китае – 11 тысяч. На попавших под отзыв автомобилях подушки безопасности могут взорваться, в результате в салон возможно попадание металлических частиц, способных нанести травму пассажирам.

Ранее на этой неделе национальная администрация США по безопасности дорожного движения (NHTSA) предупредила о возможной неисправности подушек безопасности японского производителя Takata, которые установлены на автомобилях BMW, Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Toyota.