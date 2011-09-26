Новый Audi A5 появится у российских дилеров в декабре

Российские дилеры Audi в декабре нынешнего года начнут продажи обновленного семейства автомобилей А5.

Цены на самые доступные варианты модели начинаются от 1 млн. 554 тыс. рублей за пятидверную модификацию Sportback и от 1 млн. 580 тыс. рублей за купе. Такие автомобили предлагаются со 170-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра и шестиступенчатой механической коробкой передач, пишет Motor.Ru.

На российском рынке, помимо двигателя мощностью 170 л.с., для обновленных Audi A5 также будет доступен 211-сильный двухлитровый бензиновый агрегат (от 1 млн. 848 тыс. рублей за Sportback и от 1 млн. 874 тыс. рублей за купе) и 245-сильный трехлитровый дизель (от 2 млн. 224 тыс. рублей за Sportback и от 2 млн. 250 тыс. рублей за купе). Все варианты за исключением базового оснащаются роботизированной коробкой передач S tronic с двумя сцеплениями и системой полного привода.

В стандартную комплектацию Audi A5 входит система «старт-стоп», климат-контроль, передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, отделка кожей рулевого колеса, биксеноновые фары головного света со светодиодными ходовыми огнями, MP3-аудиосистема c десятью динамиками, сабвуфером, жестким диском и картридеров, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.