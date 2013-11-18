АВТОСТАТ

Новости

Материалы по теме развития автопрома в России на период до 2020 года: Стратегия развития автопрома от Минпромторга; Стратегия развития АВТОВАЗа; прогнозы развтитя автопрома до 2020 года от консалтинговых компаний и аналитических агентств

 

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