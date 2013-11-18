Обзор новых авто в программе утилизации

Продленная программа утилизации остается популярной до сих пор. Мы уже писали, что продлится она до конца 2011 года. Спрос на сертификаты остается, и автопроизводители, дабы поддержать эту тенденцию, предлагают все новые модели в список «авто по программе».