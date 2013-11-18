|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Материалы по теме развития автопрома в России на период до 2020 года: Стратегия развития автопрома от Минпромторга; Стратегия развития АВТОВАЗа; прогнозы развтитя автопрома до 2020 года от консалтинговых компаний и аналитических агентств
18 ноября 2013
По мнению аналитиков, отрицательная динамика производства легковых автомобилей, наблюдающаяся в стране в 2013 году, сохранится и в 2014-ом. Не исключено, что производство автомобилей сократится процентов на пять
29 октября 2013
Ускорение выбытия автомобилей из парка влияет на продажи транспортных средств в России, на пополнение бюджетов различных уровней и на создание экономической базы для формирования, в том числе, системы утилизации
3 октября 2013
По итогам I полугодия 2013 года Группа АВТОВАЗ получила убыток в размере 2,6 млрд. рублей. Выручка Группы в отчетный период снизилась на 7% до 6,2 млрд. рублей.
2 октября 2013
Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, в ближайшую трехлетку производство легковых автомобилей в России не превысит 2 млн. единиц в год.
27 сентября 2013
Процесс импортозамещения, наблюдающийся в последние годы на российском рынке легковых автомобилей, с 2014 года может смениться обратным трендом, прогнозирует Минэкономразвития России. Импорт и его доля на рынке начнут расти до 37,7% в 2016 году, считают в министерстве, однако причины постепенного роста импорта не указывают.
9 июня 2011
АВТОВАЗ по итогам января-мая реализовал по программе утилизации 113062 автомобиля Lada. Всего за пять месяцев 2011 года дилеры Lada продали 236511 машин. Таким образом, доля «утилизационных» автомобилей в реализации АВТОВАЗа составила 47,8%
9 мая 2011
Перечисления Минпромторга автодилерам, продающим машины по программе утилизации, превысили 10 млрд руб. Торговым организациям возмещены потери за скидки, предоставленные покупателям примерно 215 тыс. новых автомобилей. «Маркер» подсчитал, какие регионы наиболее успешно воплощали программу утилизации в жизнь и какие дилеры заработали больше остальных. Самыми активными оказались продавцы автомобилей в столице, на юге России, а также в соседних с Тольятти регионах
27 апреля 2011
Продленная программа утилизации остается популярной до сих пор. Мы уже писали, что продлится она до конца 2011 года. Спрос на сертификаты остается, и автопроизводители, дабы поддержать эту тенденцию, предлагают все новые модели в список «авто по программе».
18 апреля 2011
Алексей Рахманов: «По нашим оценкам выделение дополнительных 5 млрд. рублей на реализацию программы положительно скажется на продажах всех ее основных участников и позволит оптимальным образом реализовать сценарий плавного выхода из программы»
12 апреля 2011
За год реализации программы по утилизации автомобилей (с 8 марта 2010 года по 31 марта 2011 года) дилерскими центрами Татарстана было продано 22733 машины. Из них 19784 машины, или 87 процентов, - автомобили семейства «Lada»