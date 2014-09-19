Toyota отзывает 20 тысяч автомобилей из-за проблем с утечкой топлива

Японский автоконцерн Toyota объявил об отзыве с мирового рынка, в том числе российского, около 20 тысяч автомобилей в связи с выявлением дефекта, который может привести к утечке топлива.

Сервисная акция затронет автомобили широкой линейки моделей – Camry, Highlander, Sienna, Avalon 2014-го модельного года, а также Lexus RX модели 2015 года, сообщает агентство «Прайм». Все подлежащие отзыву машины оснащены двигателем 2GR-FE, топливная трубка которого, как выяснилось, может быть закреплена недостаточно надежно. Это может привести к утечке топлива и возгоранию.

Отзываемые автомобили были произведены на заводах Toyota в США и Канаде. Часть из них была поставлена в Южную Корею, Россию, Австралию, страны Азии и Ближнего Востока. Toyota заявила, что ей неизвестно о каких-либо инцидентах, вызванных неисправностью, и пообещала бесплатно отремонтировать подлежащие отзыву автомобили.