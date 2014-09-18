Volkswagen запускает программу утилизации коммерческих автомобилей | АВТОСТАТ

Volkswagen запускает программу утилизации коммерческих автомобилей

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Марка Volkswagen Коммерческие автомобили запустила программу по утилизации и trade-in старых автомобилей «Чистая дорога», которая действует с 15 сентября по 31 октября 2014 года во всех официальных дилерских центрах марки Volkswagen.

В рамках программы клиент может приобрести новый коммерческий автомобиль Volkswagen со специальной цене, сдав свой автомобиль с пробегом на утилизацию или в trade-in. Отличительная особенность программы «Чистая дорога» в том, что в  утилизацию принимаются автомобили исключительно экологических классов 2 и ниже, а в trade-in только автомобили экологических классов 3 и/или 4. Воспользоваться предложением могут как физические, так и юридические лица.

В данной акции участвуют автомобили как российского так и иностранного производства: Multivan, Caravelle, Caddy Kombi, а также Crafter Kasten и Crafter автобус. Цены на автомобили, участвующие в акции варьируются от 781 тысячи рублей до 1 млн. 840 тысяч рублей.

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Теги: утилизациялегкие коммерческие автомобилиtrade-involkswagen

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