Volkswagen запускает программу утилизации коммерческих автомобилей

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили запустила программу по утилизации и trade-in старых автомобилей «Чистая дорога», которая действует с 15 сентября по 31 октября 2014 года во всех официальных дилерских центрах марки Volkswagen.

В рамках программы клиент может приобрести новый коммерческий автомобиль Volkswagen со специальной цене, сдав свой автомобиль с пробегом на утилизацию или в trade-in. Отличительная особенность программы «Чистая дорога» в том, что в утилизацию принимаются автомобили исключительно экологических классов 2 и ниже, а в trade-in только автомобили экологических классов 3 и/или 4. Воспользоваться предложением могут как физические, так и юридические лица.

В данной акции участвуют автомобили как российского так и иностранного производства: Multivan, Caravelle, Caddy Kombi, а также Crafter Kasten и Crafter автобус. Цены на автомобили, участвующие в акции варьируются от 781 тысячи рублей до 1 млн. 840 тысяч рублей.