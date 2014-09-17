Nissan планирует к 2016 году занять 10% российского авторынка

Японский автопроизводитель Nissan Motor намерен расширять присутствие в России и довести к 2016 году свою долю на автомобильном рынке страны до 10%, сообщил вице-президент по маркетингу в Европе компании Nissan International Бастиан Шуп.

«Из-за экономических и политических причин российский рынок сейчас находится в непростом состоянии, – сказал он. – Однако в долговременной перспективе мы считаем его стабильным и будем продолжать инвестиции в России. По уровню владения автомобилями жители страны уступают США и Западной Европе. Мы ставим цель к 2016 году довести долю Nissan на российском рынке до 10%, включая бренды Infiniti и Datsun. Думаю, что эта задача будет выполнена».

Россия для Nissan – пятый по значению рынок в мире после Китая, США, самой Японии и Мексики, пишет агентство «Прайм». В 2013 году корпорация продала в России почти 155 тысяч автомобилей. На них пришлось 5,6% российского рынка.

В настоящее время автомобили Nissan собираются в России на четырех заводах в Санкт-Петербурге, Москве, Ижевске и Тольятти. В качестве члена альянса Renault-Nissan корпорация, в частности, расширяет свое присутствие на предприятиях АВТОВАЗ.