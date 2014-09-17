Lifan отказался от строительства завода в Калужской области | АВТОСТАТ

Lifan отказался от строительства завода в Калужской области

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Китайский автопроизводитель Lifan и правительство Калужской области отказались от планов по строительству в регионе автосборочного предприятия. Переговоры между сторонами «завершились решением о нецелесообразности» реализации проекта, сообщил агентству «Интерфакс» источник, близкий к властям области.

В августе стало известно о том, что Lifan выбрал площадку для строительства автозавода в Калужской области. Китайский автопроизводитель планировал выпускать несколько десятков тысяч автомобилей в год с возможностью постепенного увеличения объемов производства до 100 тысяч единиц. Инвестиции оценивались в 150 млн. долларов, пишет CARscope.ru.

В настоящее время контрактная сборка автомобилей Lifan осуществляется на заводе «Дервейс» в Черкесске. На предприятии выпускаются модели Cebrium, Solano, Smily, Cellya и X60.

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Теги: производствоинвестицииlifan

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