Lifan отказался от строительства завода в Калужской области

Китайский автопроизводитель Lifan и правительство Калужской области отказались от планов по строительству в регионе автосборочного предприятия. Переговоры между сторонами «завершились решением о нецелесообразности» реализации проекта, сообщил агентству «Интерфакс» источник, близкий к властям области.

В августе стало известно о том, что Lifan выбрал площадку для строительства автозавода в Калужской области. Китайский автопроизводитель планировал выпускать несколько десятков тысяч автомобилей в год с возможностью постепенного увеличения объемов производства до 100 тысяч единиц. Инвестиции оценивались в 150 млн. долларов, пишет CARscope.ru.

В настоящее время контрактная сборка автомобилей Lifan осуществляется на заводе «Дервейс» в Черкесске. На предприятии выпускаются модели Cebrium, Solano, Smily, Cellya и X60.