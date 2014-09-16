Nissan и Datsun запускают программу утилизации

Nissan и Datsun запустили программу утилизации автотранспорта, которая продлится до 31 октября 2014 года. В программе принимают участие три модели из линейки Nissan: Almera, Teana и Terrano, и модель Datsun on-DO во всех комплектациях.

Размер компенсации Nissan на приобретение одной из вышеуказанных моделей зависит от того, сдается ли машина в утилизацию или подлежит обмену по системе Trade-In. В результате, при сдаче старого авто на утилизацию владелец может получить компенсацию в размере 50 тысяч рублей за Terrano, 60 тысяч рублей за Almera и 100 тысяч рублей за Teana. Возраст авто, передающегося на утилизацию, не лимитируется.

В случае если автовладелец сдает транспортное средство по системе «трейд-ин», сумма компенсации от Nissan составит, соответственно, 40 тысяч рублей за Terrano, 50 тысяч рублей за Almera и 90 тысяч рублей за Nissan Teana. По системе «трейд-ин» принимаются автомобили возрастом не менее 6 лет.

Таким образом, благодаря программе, покупатели смогут приобрести новые автомобили Nissan по специальным ценам: Nissan Almera – от 399 тысяч рублей, Nissan Terrano – от 627 тысяч рублей, Nissan Teana – от 983 тысяч рублей.

Бренд Datsun в свою очередь запускает специальное предложение для своих клиентов в рамках программы утилизации. Оно доступно во всех официальных дилерских центрах и призвано помочь покупателям Datsun приобрести автомобиль с меньшими затратами и с максимальным уровнем сервиса.

«Мы уверены, что программа позволит своевременно поддержать наших клиентов, кроме того, покупатели уже знакомы с тем, как она работает. Мы ожидаем, что спрос на приобретение автомобилей по программе утилизации будет выше в регионах, и будем рады предложить нашим клиентам во всех городах России, где представлен Datsun, удобные и привлекательные условия приобретения автомобиля», – заявил директор Datsun в России Жером Сего.