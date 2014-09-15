Франкфурт отметит лучших представителей автопрома

Завтра во Франкфурте открывается ведущая мировая выставка автомобильной промышленности – «Automechanika 2014». В рамках этого мероприятия с 16 по 20 сентября посетителям будет предложен уникальный спектр продукции - от автозапчастей и аксессуаров, элементов тюнинга до оборудования для автомоек, мастерских и АЗС, до IT-продуктов и услуг, связанных с обучением персонала.

Automechanika в своих выставочных залах представляет всю технологическую цепочку, связанную с автомобильным бизнесом - начиная от производства и сервисных услуг, связанных с автомобилями и заканчивая сервисами, связанными с утилизацией и захоронением отходов.



Ведущие компании мира демонстрируют здесь свои идеи и технические решения, касающиеся зарядной инфраструктуры для электромобилей, энергетического обеспечения, технологии, связанные с экономным расходованием энергии двигателя, электронные системы и многое другое.



На выставке, как правило, бывает представлено много грузовой и спецтехники. Для посетителей будут организованы специальные шоу, триал и гонки на грузовиках.



Многие компании представят здесь оригинальные сочетания традиционных и инновационных технологий, и уже завтра, 16 сентября, организаторы планируют наградить по пять лучших инновационных работ в каждой из номинаций – в категориях «Аксессуары», «Электроника и Системы», «IT и менеджмент», «Запчасти и компоненты», «Ремонт и диагностика», «Ремонт и обслуживание». Жюри оценивало номинантов в соответствии с такими критериями, как безопасность и качество, актуальность, вклад в защиту окружающей среды и ряд других.