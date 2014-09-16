Китайский автопроизводитель Changan в начале 2015 года начнет продажи в России двух новых моделей – кроссовера C-класса CS75 и среднеразмерного хэтчбека Eado XT, премьера которых прошла на Московском международном автосалоне. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе компании Changan, добавив, что обе новинки будут поставляться как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Напомним, в настоящее время на российском рынке представлены три модели Changan – компактный кроссовер CS35, седан C-класса Eado и седан представительского класса Raeton. По итогам 2014 года Changan планирует реализовать не менее 1,5 тысяч автомобилей, заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе компании.

Что касается планов развития компании Changan в России, в течение ближайших шести лет на российском рынке будут представлены 15 моделей Changan. Ежегодно компания планирует выпускать 1-2 модели для международного рынка в модельных сериях, которых у компании в данный момент пять: Benny, Alsvin, Eado, Raeton и CS. В настоящее время все автомобили Changan поставляются на российский рынок из Китая. Начало локализации производства автомобилей Changan в России ожидается к 2016 году.

Сеть продаж Changan в России будет активно развиваться: в течение ближайших двух лет в планах Changan создание 90 дилерских центров. К 2020 году общее количество дилерских центров марки достигнет 200 и представительства Changan будут располагаться во всех регионах России.