АВТОВАЗ планирует выпускать 120 тысяч автомобилей Lada Vesta в год

АВТОВАЗ планирует производить 120 тысяч автомобилей Lada Vesta в год, сообщил президент компании Бу Андерссон.

«Столько произведем, сколько люди купят. Сначала мы начнем с того, что будем производить примерно 450 в день. То есть это 120 тысяч в год, – цитирует главу АВТОВАЗа газета «Ведомости». – Но я думаю, что мы сможем продать больше, потому что у нас европейское качество, европейская безопасность и цена продажи 400 тысяч рублей». Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ планирует начать производство автомобиля Lada Vesta на Ижевском автозаводе 25 сентября 2015 года.

Бу Андрессон также заявил, что АВТОВАЗ сохраняет планы продвижения продукции в Европу. «Сначала мы должны добиться успеха в Российской Федерации. Но от Европы идет большой интерес. Мы традиционно имеем сильные позиции в Германии, Польше, Венгрии, Словакии, Чехии, Сербии. Когда будем готовы, тогда начнем», – уточнил он.

Между тем, АВТОВАЗ начнет продажи автомобилей Lada в Крыму, где в октябре будет открыт новый дилерский центр. «У нас сегодня 387 дилеров в России, мы представлены в 74 городах. И впервые за три года мы нарастили свою долю рынка в Москве и Санкт-Петербурге», – отметил Бу Андерссон.