Новый Volvo XC90 с октября будет доступен к заказу в России

Российские дилеры Volvo в начале октября начнут прием заказов на новый Volvo XC90. Производство автомобилей для России начнется на заводе Volvo в Швеции в январе 2015 года, первые поставки клиентам ожидаются в начале второго квартала будущего года. В России стоимость нового ХС90 стартует с 2 млн. 830 тысяч рублей за полноприводную пятиместную версию с дизельным двигателем D5 семейства Drive-E (225 л.с./ 470 Нм). Полный прайс-лист и доступные для заказа в России версии нового XC90 будут объявлены на Парижском автосалоне.

Новый XC90 предлагает выбор 2,0-литровых четырехцилиндровых двигателей Drive-E. Самая мощная версия нового XC90 – это «Twin Engine»: 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбо нагнетателем и компрессором. Двигатель будет дополнен электромотором, что обеспечит совокупную мощность в 400 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Для Volvo XC90 также будет предложен двигатель D5 – это дизельный двигатель со сдвоенным турбонагнетателем мощностью 225 л.с. и крутящим моментом 470 Нм, который обладает лучшими в своем классе параметрами экономичности топлива: около 6,0 л на100 км. Кроме того, на новый XC90 может быть установлен двигатель D4 (190 л.с., 400 Нм) с расходом топлива всего около 5,0 л/100 км. В линейке двигателей также будут два бензиновых варианта: модель T6 с турбонагнетателем и компрессором (мощность320 л.с. и максимальный крутящий момент 400 Нм), а также двигатель Т5 (мощность в254 л.с. и крутящий момент 350 Нм).

Новый XC90 получил самый обширный в отрасли комплекс решений безопасности, устанавливаемых в стандартном оснащении. Системы безопасности в новом XC90 включают два решения, впервые применяемых в мире – это система предотвращения съезда с дороги и функция автоматического торможения при проезде перекрестка. Также в стандарте устанавливаются все системы Volvo Cars, обеспечивающие автоматическое торможение в случае обнаружения перед автомобилем других транспортных средств, велосипедистов и пешеходов.