Renault запускает программу обновления автомобилей

Компания Renault запускает программу обновления парка колесных транспортных средств «Переходи на новый Renault!» под эгидой Минпромторга РФ. Начиная с 12 сентября 2014 года, любой желающий может обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать свой автомобиль на утилизацию и получить скидку на покупку нового Renault.

Скидка на покупку новых автомобилей Renault Logan, нового Renault Logan, Renault Sandero, нового Renault Sandero, Renault Sandero Stepway при обмене старого автомобиля по схеме trade-in или сдачи его в утилизацию составит 25 тысяч рублей. Для желающих приобрести модели Duster, Fluence, Megane Hatchback, Koleos (локальной сборки) скидка при обмене старого автомобиля по схеме trade-in составит 40 тысяч рублей, а в случае отправки старого автомобиля на утилизацию скидка будет равна 50 тысяч рублей. Скидки по программе обновления автомобилей суммируются с уникальными кредитными предложениями Renault Credit. В программе могут участвовать физические и юридические лица.

Для участия в программе «Переходи на новый Renault!» автомобиль должен быть в собственности участника программы (собственника транспортного средства) не менее 6 месяцев и снят с учета ГИБДД в 2014 году. Количество автомобилей, участвующих в программе «Переходи на новый Renault!», ограничено. Акция продлится до 31 октября 2014 года включительно. В программе участвуют все официальные дилеры Renault Россия.

Для всех покупателей Renault также доступна специальная программа от производителя – «Разумное КАСКО». Renault предлагает единый тариф на оформление полиса КАСКО: 3,5% в год от стоимости автомобиля вне зависимости от стажа водителя, его возраста и региона проживания. Страховой полис «Разумное КАСКО» также принимается при оформлении кредита по программе Renault Credit и действует на всех водителей, вписанных в полис ОСАГО.