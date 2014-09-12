Skoda запустила собственную программу утилизации

В период с 10 сентября по 31 октября 2014 года клиенты Skoda смогут воспользоваться выгодными условиями собственной программы марки по утилизации старого транспортного средства, а также программы поддержки Trade-in, получив скидку на приобретение нового автомобиля Skoda российского производства.

В программе утилизации от Skoda участвуют все модели марки, произведенные в России в 2014 году – Fabia, Rapid, Octavia и Yeti. Размер скидки по программе утилизации от Skoda варьируется от 60 тысяч до 130 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели. Так, для Skoda Fabia скидка по программе утилизации составляет 60 тысяч рублей, для Skoda Rapid – 80 тысяч рублей, для Skoda Octavia – 90 тысяч рублей, для Skoda Yeti – 90 тысяч рублей, для Skoda Yeti 4×4 – 130 тысяч рублей.

При участии в программе поддержки Trade-in клиент сможет воспользоваться скидкой от 50 тысяч до 115 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели. Так, для Skoda Fabia скидка по программе Trade-in составит 50 тысяч рублей, для SkodaRapid – 70 тысяч рублей, для Skoda Octavia – 80 тысяч рублей, для Skoda Yeti – 80 тысяч рублей, для Skoda Yeti 4×4 – 115 тысяч рублей.

К участию в программе допускаются автомобили, состоящие на учете у одного владельца не менее шести месяцев. Воспользоваться условиями программы могут как физические, так и юридические лица. Количество автомобилей, участвующих в программе, ограничено.