АВТОВАЗ за 3 года вложит 100 млрд. рублей в обновление технологий и модельного ряда

АВТОВАЗ планирует в ближайшие три года инвестировать 100 млрд. рублей в модернизацию технологий и обновление модельного ряда. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Бу Андерссон на VIII Самарском межрегиональном экономическом форуме «Кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики».

«Мы проинвестируем около 100 млрд. рублей в модернизацию нашего оборудования, в освоение новых продуктов. При этом мы делаем ставку на поставщиков, работающих на территории России. На сегодня автомобили Lada локализованы на 81%. Renault и Nissan, выпускаемые на АВТОВАЗе, локализованы на 51%. Наш будущий бестселлер, Lada Vesta, на первом этапе производства будет локализован на 75%», – сообщил глава АВТОВАЗа.

Бу Андерссон отметил также, что в этом году только в Самарской области АВТОВАЗ закупил автокомпонентов на 30 млрд. рублей (для сравнения – внутри самого автозавода было выпущено автокомпонентов на 24 млрд. рублей). «Сегодня у Lada – 15,7% рынка РФ, но при этом в сегменте до 600 тысяч рублей мы занимаем 37%, – сказал глава АВТОВАЗа. – У нас есть техническая возможность делать 1 миллион машин в Тольятти – и мы добьемся такой производительности».