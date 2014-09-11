Suzuki откажется от моделей Grand Vitara, Alto и Splash

Японский автопроизводитель Suzuki выведет из модельного ряда внедорожник Grand Vitara. Компания планирует до конца года распродать уже собранные экземпляры модели и после этого прекратить ее существование.

Suzuki также откажется от хэтчбеков Splash и Alto – они будут заменены моделью Celerio, которая выйдет на европейский рынок в 2015 году. По своим габаритам эта новинка больше Alto, но меньше Splash, пишет Motor.ru. Из трех моделей, от которых намерены отказаться в Suzuki, на российском рынке представлены две: Grand Vitara (от 915 тысяч рублей) и Splash (от 599 тысяч рублей).

В октябре в рамках Парижского автосалона состоится возрождение модели Vitara. Под этим название компания Suzuki в конце 1980-х продавала компактный вседорожник. Его современный вариант станет серийной версией концепт-кара iV-4, дебютировавшего осенью 2013 года на моторшоу во Франкфурте. В базовой версии новый кроссовер будет моноприводным: постоянный полный привод ALLGRIP получат более дорогие комплектации.