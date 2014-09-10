Всеволожский завод Ford Sollers сохранит четырехдневный режим работы до 2015 года

Завод Ford Sollers во Всеволожске в Ленинградской области сохранит четырехдневную рабочую неделю до 2015 года. Об этом «РБК» сообщил представитель СП Ford Sollers, уточнив, что решение сохранить такой график связано с ситуацией с продажами на российском автомобильном рынке.

Агентству «Интерфакс» в профсоюзе компании уточнили, что простои будут объявлены в две ближайшие пятницы, 12 и 19 сентября 2014 года. При этом с 22 сентября по 31 декабря 2014 года на заводе введут четырехдневную рабочую неделю, у работников будет три выходных. Завод Ford Sollers перешел на четырехдневную рабочую неделю сразу после летних каникул, с 11 августа.

По подсчетам Ford Sollers, обвал продаж автомобилей Ford в России в I полугодии 2014 года принес убыток совместному предприятию в 3,43 млрд. рублей. За тот же период 2013 года производство принесло прибыль в 33 млн. рублей. К убытку привели девальвация рубля, сокращение рынка и масштабные инвестиции в программу запуска новых продуктов, рассказал первый заместитель генерального директора Sollers Николай Соболев. По его словам, в этом году на заводе запустят производство мини-кроссовера EcoSport, в следующем – Fiesta и новых поколений Focus и Mondeo. В конце июля головной автопроизводитель Ford списал инвестиции в СП Ford Sollers на 329 млн. долларов после обвала продаж на 39%. В компании надеялись, что ей поможет запуск новых моделей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи марки Ford в России за первые восемь месяцев 2014 года возглавили список лидеров падения, составив 43% со снижением до 39670 автомобилей. При этом больше всего пострадала модель Ford Focus, которая выпускается на заводе во Всеволожске. Продажи этой модели упали на 59,2% до 18661 штуки.