АВТОВАЗ начал выпуск Lada Priora с автоматизированной трансмиссией

АВТОВАЗ начал серийный выпуск Lada Priora с автоматизированной механической трансмиссией (АМТ). Продажи автомобилей с новой трансмиссией начнутся 25 октября 2014 года по цене от 395 тысяч рублей.

Как пишет Motor.ru, роботизированная трансмиссия для Lada создана на базе 5-ступенчатой механической коробки передач с тросовым приводом, а также оснащена актуаторами немецкой фирмы ZF и сцеплением Valeo. АМТ будет работать в паре только с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. До 100 км/ч Lada Priora с такой силовой установкой сможет ускоряться за 11 секунд. Максимальная скорость составляет 185 км/ч, расход топлива в смешанном цикле – 6,9 литра на 100 км пробега.

АМТ позволяет двигаться как в полностью автоматическом, так и в ручном режимах. В дальнейшем автоматизированная трансмиссия будет устанавливаться и на другие модели Lada – Kalina, Granta и Vesta.