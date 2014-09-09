Объявлены российские цены на новый Peugeot 508

Компания Peugeot объявила российские цены на обновленный седан 508, мировая премьера которого прошла на Московском автосалоне. Новинка появится в продаже с 26 сентября по цене от 999 тысяч рублей.

Как пишет CARscope.ru, новый 508 предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей объемом 1,6 литра мощностью 120 и 150 л. с. соответственно, а также с тремя дизелями – объемом 2,0 литра мощностью 136 л. с. и 140 л. с. и 2,2 литра 204 л. с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» (140-сильный дизель – с МКП6, появится в ноябре). Покупателям будет предоставлен выбор из четырех комплектаций – Access, Active, Allure и GT.

В комплектацию Access (от 999 тысяч рублей, 1.6 120 л. с. АКП6) вошли ESP, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки и шторки безопасности, сигнализация непристегнутых ремней безопасности для всех сидений, автоматическая сигнализация при экстренном торможении, светодиодные дневные ходовые огни, автоблокировка дверей, многофункциональное рулевое колесо, передний подлокотник, передние и задние электростеклоподъемники, трехуровневый подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, аудиосистема CD/MP3 с шестью динамиками, USB, AUX, боковые зеркала с электроприводом и обогревом.

В версии Active (от 1 млн. 199 тысяч рублей, 1.6 150 л. с. АКП6) появятся круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики дождя и света, салонное зеркало с автозатемнением, предпусковой и послепусковой подогреватели двигателя Webasto, кожаный руль, задний парктроник, светодиодные противотуманные фары, электропривод складывания зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и Bluetooth, электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя.

В Allure (от 1 млн. 339 тысяч рублей – 1.6 150 л. с. АКП6, от 1 млн. 434 тысячи рублей – дизель 2.0 136 л. с. АКП6) предусмотрены система бесключевого доступа и запуска двигателя, элетрический стояночный тормоз, комбинированная обивка сидений кожей и тканью, светодиодные фары головного света, навигационная система, цветной проекционный дисплей, два USB-разъема, электрорегулировки передний сидений в шести направлениях, 17-дюймовые колесные диски, омыватели фар.

Наконец, топовая версия GT (от 1 млн. 689 тысяч рублей, дизель 2.2 204 л. с. АКП6) примечательна тем, что в ней помимо 204-сильного дизеля появятся регулировка длины подушки сидений, электропривод складывания зеркал с функцией памяти, 18-дюймовые диски с «докаткой» такого же размера, система контроля давления в шинах.