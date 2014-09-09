«Группа ГАЗ» запустила программу утилизации автобусов

В дилерских центрах «Русские автобусы – Группа ГАЗ» начала действовать льготная программа покупки автобусов ПАЗ. В рамках программы потребители получают скидки на весь модельный ряд ПАЗ при сдаче старых транспортных средств. Экономия при покупке автобусов ПАЗ составит до 350 тысяч рублей.

Покупателям предоставляется скидка на автобусы ПАЗ при сдаче бывших в употреблении автомобилей в утилизацию. Программа распространяется как на физических, так и на юридических лиц.

На автобусы марки ПАЗ в рамках программы предоставляется скидка размером до 350 тысяч рублей. Программа распространяется на полный модельный ряд автобусов ПАЗ, включая новую линейку «Вектор», городские низкопольные автобусы ПАЗ-3237 и самые массовые модели на российском рынке автобусов – ПАЗ-3205 и ПАЗ-4234. Размер скидки варьируется в зависимости от типа транспортного средства.

В рамках льготной программы при покупке автобусов ПАЗ можно сдать на утилизацию транспортные средства, находящиеся на момент совершения покупки в собственности клиента не менее шести месяцев. Льготная программа покупки автобусов будет действовать до 31 декабря 2014 года.