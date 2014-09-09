Минэкономразвития проконтролирует выполнение условий «промсборки»

В России выполнения условий промышленной сборки моторных транспортных средств будет контролировать Министерство экономического развития РФ.

Речь идет о мониторинге автосборочных производств при ввозе товаров для «промышленной сборки», говорится в опубликованном проекте постановления правительства РФ «Об обращении моторных транспортных средств на территориях государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, произведенных с соблюдением условий применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных средств».

Кроме того, министерство будет ежегодно не позднее 1 июля представлять в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) итоги мониторинга, а также ежегодно не позднее 1 июля представлять в ЕЭК информацию о юрлицах, которые производят транспортные средства «с соблюдением условий применения понятия "промышленная сборка моторных транспортных средств» и информацию о модельном ряде таких транспортных средств, пишет агентство «Финмаркет».

Помимо этого на транспортные средства, произведенные юрлицами на территории Белоруссии в режиме промсборки, выдача паспортов транспортных средств до 1 января 2017 года будет производиться «в соответствии с ежегодно согласовываемой суммарной квотой для легковых автомобилей». Объем квоты будет ежегодно до 1 января 2017 года согласовываться министерством промышленности и торговли РФ с белорусскими властями. Минпромторгу также поручено утвердить методику расчета квоты и в трехдневный срок со дня согласования объема информировать об этом министерство внутренних дел РФ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект постановления разработан для закрепления в законодательстве положений, «которые должны позволить свободное обращение на территориях государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства автотранспортных средств, произведенных в соответствии с понятием «промышленная сборка моторных транспортных средств».